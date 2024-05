Além de possíveis prejuízos no abastecimento de água e no trânsito da Rota do Sol, o risco de deslizamento de uma encosta no km 158 da rodovia, em Vila Seca, em Caxias do Sul, também exigiu a interdição de duas casas. Os imóveis ficam no topo do terreno, no entorno da área onde apareceram as rachaduras que denunciam a instabilidade do solo.