Após passar pelo terceiro reparo desde o dia 1º de maio, a adutora do sistema Marrecas, em Caxias, foi religada no início da noite desta quinta-feira (16). Com isso, todos os bairros atendidos pela rede devem ter o abastecimento normalizado ao longo desta sexta-feira (17), segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).