O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), informou que o Sistema Marrecas voltou a operar nesta quarta-feira (15). A estrutura estava sem funcionar desde segunda-feira (13), em virtude do rompimento de uma das adutoras. O Marrecas distribui água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA) Morro Alegre para Caxias do Sul. A normalização do abastecimento deve acontecer durante a quinta-feira (16).