Um dos pontos mais problemáticos do trânsito de Caxias do Sul, o entroncamento do Travessão Leopoldina com a Rota do Sol, no acesso ao bairro Serrano, não tem solução prevista em um horizonte próximo. Há anos moradores da região pedem melhorias na rodovia que facilitem a entrada e a saída de veículos da via municipal, mas até hoje nenhum projeto foi apresentado.