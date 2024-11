O Grêmio vai ao ataque. Na luta para se afastar de vez do fantasma do Z-4, o Tricolor foi preparado por Renato Portaluppi para ser ofensivo no jogo desta quarta-feira (27) contra o Cruzeiro. Uma transformação que se desenhou nos treinos desde o empate com o Juventude, mas que tenta resgatar uma das marcas do trabalho da comissão técnica.