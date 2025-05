Com retorno de Amuzu, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Bragantino

Atacante belga não atua desde a derrota para o Mirassol, em abril. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio divulgou no início da tarde deste sábado (10) a lista de relacionados para enfrentar o Bragantino, pela oitava rodada do Brasileirão. O atacante Amuzu, recuperado de uma lesão na panturrilha, é a grande novidade entre os concentrados.

Será a primeira vez que o belga fica à disposição do técnico Mano Menezes. Porém, como não atua desde a derrota para o Mirassol, no dia 16 de abril, a tendência é que inicie no banco de reservas o duelo agendado para iniciar às 18h30min, na Arena.

Braithwaite, Dodi e João Pedro, que foram preservados da viagem a Lima, onde o Tricolor enfrentou o Atlético Grau na última quarta-feira (7), também voltam à relação. O mesmo vale pare o lateral Marlon, que não está inscrito na Copa Sul-Americana.

A ausência da relação é o volante Cuéllar. Conforme antecipado por Zero Hora, o colombiano apresentou um desconforto no final da partida no Peru, no meio de semana.

Já o lateral-esquerdo Luan Cândido, que até mesmo iniciou entre os titulares diante dos peruanos, não pôde ser relacionado desta vez. Como pertence ao Bragantino e está emprestado ao Grêmio, há uma cláusula contratual que impede sua utilização.

A provável escalação gremista para encarar os paulistas tem: Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Camilo, Dodi, Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

Confira os relacionados do Grêmio para enfrentar o Bragantino:

Goleiros : Tiago Volpi e Gabriel Grando

: Tiago Volpi e Gabriel Grando Zagueiros : Jemerson, Wagner Leonardo, Kannemann e Viery

: Jemerson, Wagner Leonardo, Kannemann e Viery Laterais : João Pedro, Igor Serrote, João Lucas, Marlon e Lucas Esteves

: João Pedro, Igor Serrote, João Lucas, Marlon e Lucas Esteves Volantes : Camilo, Dodi e Ronald

: Camilo, Dodi e Ronald Meias : Cristaldo, Monsalve e Nathan

: Cristaldo, Monsalve e Nathan Atacantes: Alysson, Cristian Olivera, Braithwaite, Amuzu, André Henrique e Arezo