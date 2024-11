Em busca de vitória para tentar livrar o risco de rebaixamento, o Grêmio irá encarar nesta quarta (27), no Mineirão, um Cruzeiro com o trabalho de Fernando Diniz questionado após a perda da final da Sul-Americana. O clube mineiro chega pressionado para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem via Brasileirão.