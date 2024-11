Outra vez acima do esperado, o IPCA-15 de novembro subiu 0,62%, para uma média de projeções de 0,5%. Foi mais alta, inclusive, do que a de outubro, que havia sido a maior para o mês desde 2021. Com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses subiu de 4,47% em outubro para 4,77% em novembro.