A Semana 13 da NFL será especial por conta do Thanksgiving — Dia de Ação de Graças — nos Estados Unidos. A rodada começará na quinta-feira (28) com três partidas durante o dia. Além disso, haverá duelo na sexta-feira (29), com o atual campeão da Liga em campo. O restante dos jogos será no domingo (1º) e na segunda-feira (2).