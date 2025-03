Homem de 62 anos morre a caminho do hospital após acidente na Rota do Sol, em Caxias

Um homem de 62 anos, identificado como Elizeu Lorandi, morreu em um acidente na Rota do Sol, em Caxias do Sul, por volta do meio-dia desta segunda-feira (3). A colisão envolveu um Fiat Punto, ocupado pela vítima, e um caminhão Scania R 450, na altura do acesso aos Pavilhões da Festa da Uva.