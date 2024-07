A previsão da Secretaria de Logística e Transporte do Estado (Selt) é de que a montagem da balsa entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, na localidade de Santa Bárbara, seja concluída ainda nesta segunda-feira (22). Após esse processo, a estrutura passará por uma vistoria da Capitania Fluvial de Porto Alegre (Marinha do Brasil) para avaliar a segurança operacional da travessia.