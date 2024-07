Internado durante dois meses em uma clínica veterinária de Caxias do Sul, um gato de dois anos pôde, nesta quarta-feira (17), reencontrar a família em Muçum, no Vale do Taquari. O retorno para casa, no entanto, só aconteceu por intermédio da Justiça, que determinou a busca e apreensão do animal na Serra.