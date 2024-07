Moradores de Caxias do Sul terão, na próxima quinta-feira (25), mais uma oportunidade de se manifestar a respeito do projeto de parceria público-privada (PPP) da educação infantil. Será em uma audiência pública no auditório do centro administrativo, marcada para as 18h e com duração de três horas. A reunião também será transmitida via internet. A proposta já está em consulta pública desde o dia 11.