A Central de Licitações do Governo do Rio Grande do Sul (Celic-RS) realizou nesta sexta-feira (26) a licitação para a determinar a empresa que irá reconstruir a ponte entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, na RS-431. Entre as quatro concorrentes, a vencedora foi a Vereda Engenharia, empresa de Belo Horizonte.