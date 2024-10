Embate judicial Notícia

Um mês sem o X no Brasil: o vaivém do bloqueio da rede social

Acesso à plataforma foi suspenso no país em 31 de agosto, após o bilionário Elon Musk se recusar a cumprir as ordens determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a respeito da legislação aplicada a empresas internacionais com atuação no país

01/10/2024 - 06h23min Atualizada em 01/10/2024 - 06h47min