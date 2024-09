Embate entre Moraes e Musk Notícia

Starlink volta atrás e diz que vai bloquear X no Brasil

Empresa havia sinalizado que desobedeceria ordem do ministro do STF, que afirmou que rede social precisa indicar representante no país

03/09/2024 - 18h52min Atualizada em 03/09/2024 - 18h57min