Carlos Baigorri, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), informou, neste domingo (1°), que a Starlink não vai cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Na sexta-feira (30), o magistrado havia determinado suspensão do X, antigo Twitter. A Anatel deveria cobrar que as empresas provedoras de sinal de internet, como a companhia de Elon Musk, cortassem o acesso à rede social.