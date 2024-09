Polêmica

Juristas consideram multa de R$ 50 mil determinada por Moraes a quem acessar X com VPN exagerada e desproporcional

Usuários que navegarem pela plataforma, que teve o acesso bloqueado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, podem responder civil e criminalmente. As penalizações, no entanto, não ocorrem de forma automática. A Ordem dos Advogados do Brasil vai pedir esclarecimentos ao magistrado

31/08/2024 - 09h25min Atualizada em 31/08/2024 - 09h50min