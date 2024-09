No despacho em que determinou que a rede social X seja tirada do ar no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirma que o bilionário Elon Musk, proprietário do site, fechou o escritório da empresa no país com a "flagrante finalidade de ocultar-se do ordenamento jurídico brasileiro e das decisões do Poder Judiciário".