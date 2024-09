No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brant, o advogado e professor mestre em Direito Constitucional, ⁠Rodrigo Marinho, e a colunista de GZH, Isabel Marchezan, para debater o embate entre Elon Musk e o STF envolvendo a plataforma X no Brasil.