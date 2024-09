A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a rede social X no Brasil estabeleceu uma multa diária de R$ 50 mil para quem tentar burlar o bloqueio por meio de VPN (virtual private network, na sigla em inglês; rede privada virtual, em tradução direta) — ferramenta que permite omitir a localização de acesso à internet. Esses usuários também podem responder criminalmente, segundo a decisão.