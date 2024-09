A plataforma X (antigo Twitter), pertencente ao bilionário Elon Musk, criou no sábado (31) uma conta chamada "Alexandre Files" com o objetivo de divulgar decisões confidenciais do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relacionadas ao bloqueio de conteúdos e perfis na rede social, segundo o jornal Folha de S.Paulo.