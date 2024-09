Trâmite jurídico Notícia

Rede social X entrega documentos e pede que STF libere uso da plataforma no Brasil

Empresa do bilionário Elon Musk foi suspensa no fim de agosto após descumprir ordens do Judiciário. Agora, cabe ao ministro Alexandre de Moraes analisar as informações e deliberar sobre o retorno do site

26/09/2024 - 14h05min