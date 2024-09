Primeira Turma do STF forma maioria para manter X suspenso no Brasil

A Primeira Turma do STF, de forma unânime (5 a 0) votou pela manutenção do bloqueio da rede social X, do empresário Elon Musk, no país. A votação ocorreu no formato virtual. Seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux, este último apresentou ressalvas. Análise estava sendo discutida no formato virtual. Os ministros tinham até as 23h59min desta segunda-feira (2) para emitir o parecer.