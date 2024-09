Projeto Comprova Notícia

Starlink não é dona de todos os satélites do Brasil, diferentemente do que é afirmado em post

Empresa de Elon Musk é a principal operadora de internet via satélite no país, no entanto, no Brasil, este tipo de conexão não chega a 1% do total de assinantes de banda larga

27/09/2024 - 11h25min