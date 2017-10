Manchetes

- A Polícia Federal prendeu três pessoas em operação contra a lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte.

- A mineradora Vale informou lucro líquido 288 por cento maior no terceiro trimestre do ano na comparação com o período julho-setembro de 2016. Foram sete bilhões, 140 milhões de reais contra um bilhão, 840 milhões no terceiro trimestre do ano passado.