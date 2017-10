Gilmar de Souza / Agencia RBS

Pouco mais de 89 mil trabalhadores no Rio Grande do Sul ainda não colocaram a mão no PIS/Pasep Ano-Base 2015. O governo federal está alertando que os valores precisam ser sacados até 28 de dezembro deste ano. Não haverá nova prorrogação.

Em todo o Brasil, segundo o Ministério do Trabalho, mais de R$ 1 bilhão referentes ao abono ano-base 2015 ainda não foram sacados. Somente no Rio Grande do Sul, esse valor é de cerca de R$ 60 milhões.

Para conferir se tem valores a receber

É preciso ficar atento às regras para ter direito ao recurso. Tem dinheiro a receber quem trabalhou formalmente, com carteira de trabalho assinada, por, pelo menos, 30 dias em 2015 com remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado. Além disso, o trabalhador tinha de estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Seus dados precisavam estar informados, pelo empregador, na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

A consulta pode ser feita diretamente no site do Ministério do Trabalho, neste link. É necessário ter em mãos o número do PIS ou do CPF e informar a data de nascimento. Também é possível conferir nas agências bancárias. Trabalhadores da iniciativa privada recebem na Caixa Federal, e servidores públicos, no Banco do Brasil.

Como sacar

O valor do abono é proporcional ao tempo que a pessoa trabalhou com carteira assinada em 2015. Se ela trabalhou, por exemplo, durante os 12 meses de 2015, vai receber o valor integral do benefício, que é de um salário mínimo (R$ 937). Se trabalhou por apenas um mês, vai receber o equivalente a 1/12 do salário (R$ 78) e assim sucessivamente.

O trabalhador que tem o Cartão Cidadão e a senha cadastrada pode sacar o abono do PIS nos terminais de autoatendimento da Caixa ou casas lotéricas. Caso não tenha o cartão, ele pode receber o valor em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação.