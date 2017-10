Jocimar Farina

Os controladores fixos de velocidade das rodovias federais do Rio Grande do Sul já têm dia para voltarem a ser desligados: 3 de janeiro. O extrato que confirma a data de término do contrato referente à manutenção do serviço de fiscalização por excesso de velocidade foi publicado no Diário Oficial da União.

Essa foi a terceira vez que o prazo com a a empresa Kopp Tecnologia foi ampliado, a segunda sem a realização de licitação. A empresa tem vínculo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) desde 2010. Segundo a autarquia, o processo emergencial sem licitação é necessário por causa da impossibilidade de conclusão da nova concorrência do serviço de fiscalização eletrônica.

A disputa foi lançada em maio do ano passado e já foi interrompida e reaberta quatro vezes. Atualmente, a licitação está suspensa na justiça, atendendo pedido de uma empresa participante da concorrência. O Dnit já apresentou sua argumentação e aguarda o desfecho.

Entre 27 de junho e 7 de julho, os equipamentos no Rio Grande do Sul chegaram a não registrar infração por causa do fim do vínculo com a Kopp. Apesar dos equipamentos terem permanecidos ligados, o Dnit garantiu que eles não fotografaram qualquer infração.