Uma adolescente de 16 anos foi baleada na cabeça na noite de quarta-feira (26) durante uma ação de criminosos, em Erechim, no Norte do Estado. Conforme a Polícia Civil, ela estava na casa do namorado, que também tem 16 anos, quando dois criminosos invadiram a residência, no bairro Progresso, na periferia do município, para matar o rapaz. A adolescente teria tentado proteger o namorado e acabou sendo baleada. Ela foi internada em estado grave no hospital Santa Terezinha, em Erechim.