Dois homens, não identificados até o início da manhã, foram encontrados mortos pela Brigada Militar por volta das 0h30min desta quinta-feira (26). Eles estavam dentro de um veículo i30 na Rua Jaguari, no bairro Cristal, em Porto Alegre. Conforme a polícia, moradores denunciaram um tiroteio no local. Criminosos teriam passado em outro automóvel efetuando os disparos.

Conforme a Brigada Militar, os bandidos levaram uma mochila do local do crime. Dentro do carro onde estavam as vítimas, foram encontrados uma balança de precisão e um pacote, possivelmente com cocaína. Uma das suspeitas é de que os assassinatos tenham acontecido durante comercialização da droga.