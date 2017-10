Demissões na TVE e na FM Cultura estão suspensas por enquanto Júlio Cordeiro / Agencia RBS

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região determinou, nesta sexta-feira (20), por meio de liminar, a suspensão de demissões na Fundação Piratini, na Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), na Fundação de Economia e Estatística (FEE) e na Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB). As decisões são válidas para trabalhadores concursados contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que estão há mais de três anos nas instituições. O tribunal reconhece que os trabalhadores nessas condições têm a mesma estabilidade de servidores da administração direta e não podem ser demitidos até que haja decisão definitiva em relação às extinções.

Os despachos, assinados por juízes da 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, atendem a quatro ações distintas, ingressadas por sindicatos que representam trabalhadores das organizações. Os magistrados fixaram multa de R$ 100 mil por empregado com contrato rescindido sem a observância da vedação.

O processo válido para a Fundação Piratini foi provocado pelos sindicatos dos jornalistas, dos trabalhadores de empresas de rádio e televisão e dos engenheiros. Na liminar, assinada pelo juiz João Batista Sieczkowski Martins Vianna, o magistrado acolhe os argumentos dos autores da ação e aponta súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Conforme o advogado do sindicato dos jornalistas, Antônio Carlos Porto Junior, o documento do TST proíbe demissões de empregados que cumpriram três anos de estágio probatório em fundações mantidas pelo Estado. Segundo ele, seria vetado também o aviso prévio.

Provocada pela Federação Nacional dos Portuários, outra liminar, assinada pelo juiz Paulo Ernesto Dorn, suspende as demissões de concursados sob o regime CLT na Superintendência de Portos e Hidrovias.

As liminares em favor da FEE e da Fundação Zoobotânica respondem a ações ingressadas pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa e de Fundações Estaduais (Semapi-RS) e pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul (Senge-RS). As medidas também foram deferidas por Dorn.

Conforme o TRT, os sindicatos argumentaram que as ações ingressadas na Justiça são novas e não se relacionam com as anteriores, suspensas por decisão de ministro do STF. Esse entendimento foi acolhido pelos magistrados do TRT.

Procurada por GaúchaZH, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que o governo ainda não foi notificado sobre as decisões do TRT e que só vai divulgar posicionamento oficial após esse trâmite.

Batalha judicial

No dia 10 de outubro, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar que suspendia imediatamente as decisões judiciais que determinavam a necessidade de negociação coletiva prévia para concluir o processo de extinção de seis fundações públicas, da SPH e da Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas (Corag), aprovadas no fim do ano passado em votações na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador José Ivo Sartori em janeiro deste ano.