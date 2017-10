Lucas Abati / Agência RBS

A Justiça decretou, nesta quinta-feira (26), a prisão de Álvaro José Borba Silveira, 50 anos, por homicídio qualificado. Ele matou com um tiro na quarta-feira (25) Alexandre Farias de Vargas, eletricista que prestava serviços para a CEEE. O motivo foi um discussão, ocasionada após vítima deixar o veículo da empresa na saída da garagem do autor do disparo.

Conforme o despacho da 1ª Vara do Júri "os depoimentos colhidos foram uníssono em atribuir a autoria do fato" à Álvaro, que fugiu do local pouco depois de atirar. O crime ocorreu na Rua Ítalo Bruto, no bairro Espírito Santo, na zona sul de Porto Alegre.

Uma decisão do juiz plantonista Volnei dos Santos Coelho, na madrugada desta quinta-feira (26), entendeu que não havia urgência para decretar a prisão preventiva Silveira.