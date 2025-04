Quem deve ser o novo técnico do Grêmio? Vote na enquete

Mano Menezes e Dorival Júnior são os principais alvos do Tricolor.

Quinteros já vinha sendo criticado pelo desempenho do Grêmio, após derrota no Campeonato Gaúcho .

Além dele, também deixam o clube os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, além do preparador físico Hugo Roldán.

A partir disso, surgem as especulações sobre quem deve ser o novo treinador gremista. No momento, Dorival Júnior e Mano Menezes despontam como favoritos .

Enquete

Neste contexto, Zero Hora quer saber: quem você acha que deve ser o novo técnico do Grêmio? Vote na enquete abaixo.

"Temos que criar um ambiente positivo", diz Alberto Guerra

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, concedeu uma coletiva ao final da partida , em São Paulo, anunciando a saída de Quinteros.

No pronunciamento, ele esclareceu que nenhum treinador foi procurado antes da demissão do treinador.

— Os treinos eram muito bons, os jogadores estavam satisfeitos, mas acontece que, infelizmente, não estava acontecendo em campo. A direção está aqui para isso, buscando fazer o melhor para o Grêmio. Infelizmente, não dá para trocar o presidente, os jogadores, então acaba estourando no treinador — completou.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.