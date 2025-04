Gustavo Quinteros não é mais técnico do Grêmio

Quinteros não seguirá no comando do clube gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

Gustavo Quinteros não é mais o técnico do Grêmio. O anúncio foi feito pelo presidente Alberto Guerra após a derrota para o Mirassol, nesta quarta-feira (16), em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. James Freitas assume o comando interinamente.

O Tricolor amargou um 4 a 1 fora de casa no 100º dia do boliviano à frente do Tricolor.

Alvo de críticas

O treinador vinha sendo criticado após a perda do Campeonato Gaúcho para o Inter e também pelo baixo rendimento do time nos demais jogos da temporada.

Como técnico do Tricolor, Quinteros esteve à frente da equipe em 20 partidas. Ao todo, foram nove vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Além dele, também deixam o clube os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, além do preparador físico Hugo Roldán.

Agora, o clube vai ao mercado em busca de um novo treinador. Ele terá pela frente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

O Grêmio volta a campo contra o Inter, no sábado (19), na Arena, às 21h.

Confira o comunicado oficial do Grêmio:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o encerramento do trabalho do técnico Gustavo Quinteros no Tricolor. Com o profissional, também deixam o Clube os seus auxiliares.

O Grêmio agradece os serviços prestados pelo treinador e sua comissão técnica, Leandro Desábato, Maximiliano Quesada, Rodrigo Quinteros e Hugo Roldán, e deseja sucesso nos próximos desafios de suas carreiras."

