Cinco nomes para substituir Gustavo Quinteros no Grêmio

Último trabalho de Mano Menezes foi no Fluminense. Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

A Era Gustavo Quinteros chegou ao final. Após três meses de trabalho, o argentino naturalizado boliviano não resistiu ao mau desempenho e foi demitido pelo Grêmio. Para substituir o treinador, a diretoria analisa uma série de nomes.

A busca de um novo técnico teve início entre os responsáveis pelo futebol do clube. Entre os cotados para assumir o Tricolor estão Mano Menezes, Dorival Júnior, Tite, Cleber Xavier e Fernando Diniz. Treinadores com perfis diferentes, alguns deles com experiência no clube, que estão disponíveis no mercado.

Mano Menezes

Treinador do Grêmio na Batalha dos Aflitos, a conquista da Série B de 2005, Mano Menezes ficou no cargo até o final de 2007, ano em que foi vice-campeão da Libertadores.

Após, construiu sua trajetória em Corinthians e Cruzeiro, onde teve passagens marcantes. Também comandou a Seleção Brasileira.

O último trabalho de Menezes foi no Fluminense, de onde saiu após a primeira rodada do Brasileirão. Gaúcho, o treinador se caracteriza por defesas sólidas.

Tite

Tite comandou o Flamengo no ano passado. André Ávila / Agencia RBS

Campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2001, Tite assumiu o clube em 2000 e ficou até 2003. Após, teve uma trajetória vitoriosa pelo Inter e Corinthians, além de os melhores resultados recentes da Seleção Brasileira.

No mercado desde que deixou o Flamengo, ainda no ano passado, Tite chegou a ter conversas com o Grêmio para 2025. Porém, o negócio não avançou. Desta vez, as conversas podem ser retomadas.

Tite também se caracteriza por defesas sólidas. Nos trabalhos mais recentes, apostou no jogo de posição como forma de atacar.

Dorival Júnior

Dorival comandou a Seleção 2024. CBF / Divulgação

Dorival nunca treinou o Grêmio, mas foi jogador do clube em 1993. Está no mercado há pouco tempo, desde que deixou a Seleção Brasileira.

O treinador é campeão da Libertadores pelo Flamengo e também acumula títulos por Santos e São Paulo.

Embora tenha deixado a Seleção bastante criticado pela goleada para a Argentina, ainda tem prestígio dentro do cenário nacional.

Cleber Xavier

Ex-auxiliar de Tite busca iniciar "carreira solo". Roni Rigon / Agencia RBS

Outro que conversou com o Grêmio antes da chegada de Gustavo Quinteros foi o de Cleber Xavier. O ex-auxiliar de Tite está sem clube desde que resolveu iniciar na "carreira solo" quando saiu com o restante da comissão que comandava o Flamengo.

Natural do Alegrete, e aos 61 anos, Cleber esteve bem cotado entre os candidatos listados pela direção antes do acerto com Quinteros.

Fernando Diniz

Diniz comandou a Seleção em 2023. Staff Images / CBF/Divulgação

Dinizismo na Arena? Seria a primeira passagem do treinador pelo Grêmio. Vice-campeão da Copa Sul-Americana pelo Cruzeiro, Diniz foi demitido no início deste ano após um mau início de temporada.

Recentemente, chegou a ser especulado no Fluminense, onde ganhou a Libertadores, e no São Paulo. No entanto, segue sem clube.

Diniz se caracteriza pelo jogo ofensivo, com o máximo de jogadores se aproximando da bola para trocar passes curtos.