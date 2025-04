Presidente do Grêmio fala sobre busca por novo técnico: "Não contatamos treinador algum ainda"

Às vésperas do clássico Gre-Nal 447, o Tricolor agora busca um novo treinador para o restante da temporada de 2025 . Segundo Guerra, até o momento, treinador algum foi procurado antes da demissão do boliviano.

— Tomamos a decisão agora, nem com o James conversei ainda (sobre treinar no Gre-Nal). Não contatamos treinador algum ainda. Está tudo muito cedo. Se é arriscado? Estamos aqui para tomar essa decisão. Acho que nem o Gustavo (Quinteros) mereceria isso. Temos que criar um ambiente positivo, precisamos dos torcedores para o jogo de sábado (o clássico Gre-Nal) — disse o presidente, visivelmente abalado pelo resultado.

Responsabilidade dividida

— Os treinos eram muito bons, os jogadores estavam satisfeitos, mas acontece que, infelizmente, não estava acontecendo em campo. A direção está aqui para isso, buscando fazer o melhor para o Grêmio. Infelizmente, não dá para trocar o presidente, os jogadores, então acaba estourando no treinador — completou.

Atualmente, o Tricolor tem apenas três pontos conquistados no Brasileirão em quatro partidas disputadas. O Grêmio reencontrará o Inter no sábado, às 21h, na Arena.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.