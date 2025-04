Braithwaite desabafa após goleada para o Mirassol: "Uma vergonha"

Braithwaite fez o gol do Grêmio na partida. Rainier Moura / Grêmio FBPA/Divulgação

Uma vergonha. Foi assim que Braithwaite resumiu a terceira derrota consecutiva do Grêmio no Brasileirão. Nesta quarta-feira (16), o Tricolor foi goleado por 4 a 1 pelo Mirassol e se aproximou da zona de rebaixamento para a Série B do torneio de pontos corridos.

— Sem muitas palavras. Uma vergonha. Não é a altura do Grêmio. No momento, não está suficiente. Mas temos que sair dessa situação juntos. Temos que melhorar muitas coisas. Melhorar já no próximo jogo — disse o dinamarquês na saída do Maião, casa do time paulista.

A derrota começou a ser construída logo aos dois minutos, quando Daniel Borges abriu o placar. Com o resultado, Gustavo acabou sendo demitido do Grêmio.

O camisa 22 do Tricolor prometeu que o time irá sair dessa situação.

— Não sei (o que está acontecendo). Segunda vez que eles fazem um gol muito rápido. Não sei se é falta de concentração. É difícil quando marcam cedo assim. Mas vamos sair dessa situação.

E para começar a reação, o Grêmio terá pela frente o Gre-Nal 447 no próximo sábado, quando os clubes se enfrentam na Arena a partir das 21h.