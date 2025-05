Arena Porto-Alegrense tira cortesias adicionais do Grêmio em partidas

Funcionários, família dos atletas e até mesmo jogadores não relacionados ficarão sem receber cortesias. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A decisão pela Sul-Americana, nesta terça-feira (13), entre Grêmio e Godoy Cruz terá uma novidade lamentada pelo clube nos bastidores. A Arena Porto-Alegrense, gestora do estádio, retirou as cortesias adicionais repassadas ao Tricolor.

A medida impacta funcionários, família dos atletas e até mesmo jogadores não relacionados. Em contato com a reportagem a empresa alegou estar cumprindo o contrato e apenas deixando de dar ingressos extras. Confira a nota completa abaixo.

De acordo com o Grêmio, houve o comunicado em represália pelos últimos conflitos entre as partes. Recentemente, a instituição reclamou das filas e tratamento dado aos torcedores no confronto com o Santos, em 4 de maio, na Arena, pelo Brasileirão.

Há, ainda, protesto pelos preços dos ingressos, que geram baixo público na partida como mandantes, e condições do gramado. A Arena Porto-Alegrense rebateu em nota oficial.

Remanejamento

Agora, internamente, o clube recebeu a informação sobre o corte das cortesias adicionais. Os ingressos, principalmente na área dos camarotes, são repassados a funcionários, membros da comissão técnica, jogadores não relacionados (suspensos ou lesionados) e familiares. Acredita-se em represália pelos episódios.

O clube imediatamente tratou de remanejar as pessoas para reduzir os danos da medida. Aqueles que acessariam o estádio com cortesias ganharam vagas na Tribuna Presidencial, utilizada tradicionalmente para autoridades e também parceiros comerciais.

A área é reduzida numa comparação com o espaço anteriormente disponibilizado. Logo, é possível que faltem lugares.

A nota da Arena Porto-Alegrense

A Arena do Grêmio segue cumprindo integralmente o contrato vigente com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, inclusive no que se refere à disponibilização de ingressos e camarotes. Grêmio vem recebendo rigorosamente tudo o que está no contrato.

Inclusive todos os ingressos estabelecidos nos regramentos oficiais das competições onde o clube participa.