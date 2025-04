Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Mirassol

Atacante foi o destaque negativo do Grêmio na partida.

O Grêmio foi goleado na noite desta quarta-feira (16) , em São Paulo. Em jogo pela quarta rodada do Brasileirão, o Mirassol bateu o Tricolor por 4 a 1, com dois gols de Reinaldo , ex-lateral gremista.

O primeiro gol saiu logo aos três minutos de jogo, com Daniel Borges. Minutos depois, Volpi fez falta dentro da área e o juiz marcou pênalti: Reinaldo foi pra bola e marcou.

Na etapa final, de falta, Reinaldo marcou mais um . Braithwaite descontou para o Tricolor na sequência, mas sequer animou a torcida gremista. Aos 40 do segundo tempo, Daniel Borges sacramentou a goleada.

O Grêmio volta a campo no sábado (19), contra o Inter, na Arena . O Gre-Nal 447 está marcado para às 21h.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Cometeu um pênalti. Sem chances nos outros gols do Mirassol. Nota 4,5

João Pedro

Jemerson

Batido na combinação da marcação do lado direito. Nota 4

Wagner Leonardo

O único jogador do sistema defensivo sem falhas graves. Nota 5

Lucas Esteves

Batido com frequência pelos jogadores do Mirassol. Nota 4

Camilo

Villasanti

Cristaldo

Pavon

Não justifica as oportunidades que recebe. Outra péssima atuação. Nota 3,5

Amuzu

Braithwaite

Um dos poucos jogadores que não ficou muito abaixo do padrão habitual. Nota 6

Edenilson

Fica sempre no quase nos lances mais importantes. Nota 4,5

Dodi

Alysson

Arezo

André Henrique

Entrou no final. Sem nota.

E o Mirassol?

Descartado pelo Grêmio, Reinaldo não se destacou apenas pelos dois gols marcados . Subiu e fez o que quis pelo lado esquerdo do Mirassol

