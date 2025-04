Os dois favoritos da direção do Grêmio para a vaga de Gustavo Quinteros

Ex-treinador da Seleção é um dos nomes pretendidos. NELSON ALMEIDA / AFP

Dois nomes despontam como favoritos para assumir o Grêmio após a saída de Gustavo Quinteros. Mano Menezes e Dorival Júnior são os dois alvos, com defensores em partes da direção.

A situação do comando técnico do Grêmio era algo debatido desde a última segunda-feira (14), após a derrota para o Flamengo. Mano e Dorival contam com defensores dentro da direção.

Ambos contemplam um perfil que é praticamente consenso internamente no Grêmio. Fontes ouvidas por Zero Hora apontam que o clube deve apostar em um técnico brasileiro experiente.

Modelo de trabalho x ajustes rápidos

O núcleo que trabalha com a opção de investir em Dorival Júnior defende é que o modelo de trabalho encaixaria melhor com o atual grupo de jogadores.

O ex-treinador da Seleção Brasileira, conforme ouvido por Zero Hora, conta com admiração de parte do Conselho de Administração e do departamento de futebol.

No caso de Mano Menezes, também há aceitação interna pela sua contratação. Ele é elogiado pelo histórico de trabalho como técnico e por ajustar rapidamente suas equipes, mesmo com seus últimos trabalho tendo terminado com desgaste entre jogadores e ele.

Entre os dois alvos, Mano seria também o candidato com o caminho menos complicado para abrir negociações. A tendência é de que a direção não tenha pressa e que James Freitas conduza a preparação do Grêmio para o Gre-Nal 447.