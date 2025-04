Quem será o novo treinador do Grêmio? Acompanhe ao vivo

Às vésperas do Gre-Nal 447, que será disputado neste sábado (19), o Grêmio está sem treinador . A saída de Gustavo Quinteros foi anunciada ainda na noite de quarta-feira (16), após derrota por 4 a 1 para o Mirassol, em São Paulo, pelo Brasileirão.

A demissão foi confirmada pelo presidente Alberto Guerra após o confronto. Agora, a diretoria deve começar a analisar uma série de nomes para a função. Acompanhe abaixo as últimas notícias sobre essa busca do Grêmio por um novo técnico.

Quem será o novo técnico do Grêmio?

