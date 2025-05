"Que seja eleito o papa que a Igreja e a humanidade precisam", pede cardeal em missa que marca abertura do conclave

A missa Pro eligendo Papa, na Basílica São Pedro, no Vaticano, marcou o início do conclave na manhã desta quarta-feira (7). Os cardeais de todo o mundo que deverão escolher o sucessor de Francisco participaram da celebração, que também foi aberta ao público.

O decano do Colégio Cardinalício, o italiano Giovanni Battista Re presidiu a liturgia, durante a qual os cardeais pedem assistência divina em sua eleição.

Durante o sermão, o decano pediu pela "manutenção da unidade da Igreja Católica" durante período "difícil, complexo e turbulento"

— Estamos aqui para invocar a ajuda do Espírito Santo, para implorar a sua luz e a sua força, a fim de que seja eleito o papa que a Igreja e a humanidade precisam neste momento tão difícil e complexo da história — disse o cardeal.

Re disse ainda que é preciso manter a "unidade" diante de uma "decisão de grande importância", na qual "qualquer consideração pessoal deve ser abandonada".

Leia Mais Conclave começa hoje: saiba como funciona a escolha de um novo papa

Aberto, incerto e sem favoritos claros, os 133 cardeais eleitores realizarão sua primeira votação nesta quarta na Capela Sistina, com os olhos do mundo fixos na pequena chaminé que emitirá os votos em forma de fumaça.

Embora o conclave comece nesta quarta-feira, o processo provavelmente exigirá mais negociações e várias votações antes que a fumaça branca anuncie o "habemus papam".

Os cardeais devem realizar outra oração à tarde na Capela Paulina do Palácio Apostólico, antes de seguirem para a majestosa Capela Sistina para o conclave.

Cronograma do primeiro dia de conclave

Missa na Basílica de São Pedro às 10h no horário de Roma (às 5h de Brasília).

Almoço no refeitório de Santa Marta

Orações na Capela Paulina antes do conclave às 16h30min no horário de Roma (11h30min no fuso de Brasília)

Procissão dos cardeais em direção à Capela Sistina para a primeira votação

No primeiro dia ocorre uma votação, cujo resultado provavelmente sairá por volta de 19h (14h em Brasília)

Leia a íntegra do sermão

"Nos Atos dos Apóstolos, lê-se que após a ascensão de Cristo ao céu, e enquanto aguardavam o dia de Pentecostes, todos perseveravam e estavam unidos em oração com Maria, a Mãe de Jesus (cf. Act 1, 14).

É exatamente isso o que nós também estamos a fazer, a poucas horas do início do Conclave, sob o olhar da Virgem Maria colocada ao lado do altar, nesta Basílica que se ergue sobre o túmulo do Apóstolo Pedro.

Sentimos unido a nós todo o povo de Deus, com o seu sentido de fé, de amor ao papa e de espera confiante.

Estamos aqui para invocar a ajuda do Espírito Santo, para implorar a sua luz e a sua força, a fim de que seja eleito o papa que a Igreja e a humanidade precisam neste momento tão difícil e complexo da história.

Rezar, invocando o Espírito Santo, é a única atitude justa e necessária, enquanto os Cardeais eleitores se preparam para um ato de máxima responsabilidade humana e eclesial e para uma escolha de excepcional importância; um ato humano pelo qual se deve deixar de lado qualquer consideração pessoal, tendo na mente e no coração apenas o Deus de Jesus Cristo e o bem da Igreja e da humanidade.

No Evangelho que foi proclamado, ressoaram palavras que nos conduzem ao coração da suprema mensagem-testamento de Jesus, confiada aos seus Apóstolos na noite da Última Ceia, no Cenáculo: "É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei" (Jo 15, 12). E quase para precisar este "como Eu vos amei" e indicar até onde deve chegar o nosso amor, Jesus afirma a seguir: "Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos" (Jo 15, 13).

É a mensagem do amor, que Jesus define como "novo" mandamento. Novo porque amplia grandemente, transformando-a em positiva, a advertência do Antigo Testamento, que dizia: "Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti".

O amor que Jesus revela não conhece limites e deve caracterizar os pensamentos e as ações de todos os seus discípulos, que devem sempre demonstrar amor autêntico em seu comportamento e empenhar-se na construção de uma nova civilização, aquela que Paulo VI chamou de "civilização do amor". O amor é a única força capaz de mudar o mundo.

Jesus deu-nos o exemplo desse amor no início da Última Ceia com um gesto surpreendente: abaixou-se para servir os outros, lavando os pés dos Apóstolos, sem discriminação, sem excluir Judas, que o trairia.

Esta mensagem de Jesus está relacionada com o que ouvimos na primeira leitura da Missa, na qual o profeta Isaías nos lembrou que a qualidade fundamental dos Pastores é o amor até à entrega total de si mesmo.

Surge, portanto, dos textos litúrgicos desta celebração eucarística, um convite ao amor fraterno, à ajuda recíproca e ao empenho em favor da comunhão eclesial e da fraternidade humana universal. Entre as tarefas de cada Sucessor de Pedro conta-se a de fazer crescer a comunhão: comunhão de todos os cristãos com Cristo, comunhão dos bispos com o papa e comunhão dos Bispos entre si. Não uma comunhão autorreferencial, mas totalmente orientada para a comunhão entre as pessoas, os povos e as culturas, tendo sempre em vista que a Igreja seja "casa e escola de comunhão".

Além disso, é forte o apelo à manutenção da unidade da Igreja segundo o caminho indicado por Cristo aos Apóstolos. A unidade da Igreja é desejada por Cristo, uma unidade que não significa uniformidade, mas comunhão sólida e profunda na diversidade, desde que se permaneça plenamente fiel ao Evangelho.

Cada papa continua a encarnar Pedro e a sua missão e, assim, representa Cristo na terra; ele é a rocha sobre a qual a Igreja é edificada (cf. Mt 16, 18). A eleição do novo papa não é uma simples sucessão de pessoas, mas é sempre o Apóstolo Pedro que retorna.

Os Cardeais eleitores expressarão o seu voto na Capela Sistina, onde, como diz a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, "tudo concorre para avivar a consciência da presença de Deus, diante do qual deverá cada um apresentar-se um dia para ser julgado".

No Tríptico Romano, o papa João Paulo II desejava que, nas horas da grande decisão através do voto, a imagem imponente de Cristo Juiz, pintada por Michelangelo, lembrasse a cada um a grande responsabilidade de colocar as "chaves supremas" (Dante) nas mãos certas.

Rezemos, portanto, para que o Espírito Santo, que nos últimos cem anos nos deu uma série de pontífices verdadeiramente santos e notáveis, nos conceda um novo papa segundo o coração de Deus, para o bem da Igreja e da humanidade.

Oremos para que Deus conceda à Igreja o papa que melhor saiba despertar as consciências de todos e as energias morais e espirituais na sociedade atual, caracterizada por um grande progresso tecnológico, mas que tende a esquecer Deus.

O mundo de hoje espera muito da Igreja para a salvaguarda daqueles valores fundamentais, humanos e espirituais, sem os quais a convivência humana nem será melhor nem beneficiará as gerações futuras.