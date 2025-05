Índia ataca usina hidrelétrica no Paquistão; conflito na Caxemira já deixa ao menos 38 mortos

A escalada no conflito começou com um bombardeio promovido pela Índia . O governo de Nova Déli anunciou a destruição de "nove acampamentos terroristas" em território paquistanês.

Porta-voz do Exército paquistanês, Ahmed Chaudhry denunciou um ataque que danificou gravemente a represa e a usina hidrelétrica de Neelum-Jhelum , na Caxemira paquistanesa. A Índia confirmou "ataques aéreos de precisão" na região e no Estado fronteiriço de Punjab.

Entenda o conflito

As hostilidades entre as duas potências nucleares aumentaram após um atentado em 22 de abril na parte indiana da Caxemira, que provocou 26 mortos. A Índia responsabiliza o grupo jihadista Lashkar-e-Taiba (LeT), radicado no Paquistão pela ação, mas as autoridades negam a autoria do ataque.