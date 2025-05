Homem morre após capotar caminhão na RS-126 em Ibiraiaras

Um homem de 34 anos morreu após perder o controle do caminhão que ele conduzia e capotar na RS-126 em Ibiraiaras , no norte do Estado, na noite desta terça-feira (6).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, o acidente aconteceu por volta de 23h45min no km 51 da rodovia, em área rural do município. A vítima era natural de Taquara, no Vale do Paranhana. Ele não teve a identidade divulgada.