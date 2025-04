Torcedores do Grêmio penduram faixa em protesto após goleada e demissão de Quinteros

Torcedores do Grêmio realizaram um protesto na madrugada desta quinta-feira (17) após a goleada sofrida na partida contra o Mirassol , que culminou na demissão do técnico Gustavo Quinteros.

Uma faixa com a frase escrita "O Grêmio é maior que a vida de vocês" foi pendurada na passarela, conhecida como "passarela da Dupla", que fica sobre a Avenida Goethe , no bairro Moinhos de Vento, na região central de Porto Alegre.

Como foi a partida

O Grêmio foi goleado pelo Mirassol, com dois gols de Reinaldo , ex-lateral gremista. O primeiro gol saiu logo aos três minutos de jogo, com Daniel Borges. Minutos depois, Volpi fez falta dentro da área e o juiz marcou pênalti: Reinaldo foi pra bola e marcou.

Na etapa final, de falta, Reinaldo marcou mais um. Braithwaite descontou para o Tricolor na sequência, mas sequer animou a torcida gremista. Aos 40 do segundo tempo, Daniel Borges sacramentou a goleada.

Após o resultado, o clube anunciou a demissão de Gustavo Quinteros . Além dele, também deixam o clube os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, além do preparador físico Hugo Roldán.

Agora, o clube vai ao mercado em busca de um novo treinador. Ele terá pela frente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

O Grêmio volta a campo no sábado (19), contra o Inter, na Arena. O Gre-Nal 447 está marcado para as 21h.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.