Lesão de Edenilson pode dar oportunidade a Alysson no Grêmio

Meia sofreu lesão na coxa direita e ficará fora por tempo indeterminado. MARLON COSTA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio confirmou nesta terça-feira (6) uma lesão na coxa direita do Edenílson depois do jogo contra o Santos, no último domingo. O clube não informou quanto tempo o camisa 8 ficará de fora, porém, nossos colegas apuraram que ele deve retornar apenas na próxima semana, diante do Godoy Cruz, pela Sul-Americana, na Arena.

No último jogo, Alysson foi o substituto imediato. Acredito que Mano enxergue Edenílson como um cara que contribui muito na marcação e por isso, tenho dúvidas se para iniciar uma partida, ele optaria por um atacante. Porém, penso que é uma ótima oportunidade para dar sequência ao guri, que vem entrando bem a cada jogo que passa.

Contra o Atlético Grau-PER, imagino que o Grêmio vá mesclar um pouco o time por conta da sequência de jogos, Bragantino e Godoy Cruz, por exemplo, são partidas mais importantes. Se for pra mexer um pouco no time, que se mexa agora, diante de um adversário mais frágil. Se eu tivesse a prancheta, apostaria em Alysson time titular para os dois próximos jogos. É preciso respeitar o campo e ele está mostrando que o menino merece essa oportunidade.

É jogo para ganhar

Mesmo se mesclar o time, penso que o Grêmio tem total condição de vencer o Atlético Grau, no Peru. O adversário talvez nem tenha mais interesse na competição, pois é o lanterna do grupo com apenas um ponto. Pelo que nossos colegas informaram, não terá nem fator local, pois o jogo será em Lima e não em Piúra, cidade do clube. Talvez tenhamos mais gremistas no estádio. É jogo pra três pontos! Vamos, Grêmio!