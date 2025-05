PSG e Arsenal duelam para saber quem enfrentará a Inter de Milão na decisão da Champions League

Ausência que incomoda

— Ganhar troféus também tem a ver com estar no lugar certo e no momento certo. O Liverpool conquistou o título com menos pontos do que os que fizemos nas duas últimas épocas. Teríamos dois títulos da Premier League. Esperemos que em Paris estejamos no momento certo e no lugar certo, para ganharmos o direito de estar na final — disse o técnico Mikel Arteta, do Arsenal.