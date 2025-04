Grêmio é goleado pelo Mirassol, aumenta crise e demite Gustavo Quinteros antes do Gre-Nal

Reinaldo, ex-Grêmio, marcou duas vezes na goleada do Mirassol. Pedro Zacchi / Agência Mirassol/Divulgação

O Grêmio encontrou uma nova forma de envergonhar seu torcedor. No que virou o último capítulo da Era Quinteros, o Tricolor foi goleado por 4 a 1 pelo Mirassol.

E, para aumentar a tortura aos tricolores, com dois gols de Reinaldo, ex-Grêmio, e dois de Daniel Borges. Braithwaite descontou. Com só três pontos em quatro rodadas do Brasileirão, o trabalho da comissão técnica foi encerrado a alguns dias do Gre-Nal 447.

As sequências de trocas feitas por Gustavo Quinteros renderam ao Grêmio uma nova escalação. Em relação ao último jogo, duas mudanças. Jemerson herdou a vaga de Ely, lesionado. Amuzu entrou lugar de Edenilson, com Cristaldo recuperando seu lugar como meia central.

O Grêmio entregou mais 45 minutos de terror para seu torcedor no Maião. Espaçado, desorganizado para defender e atacar, o Tricolor transformou o Mirassol em uma máquina de jogar futebol.

Até Reinaldo, tão criticado em Porto Alegre, fez gol e encontrou espaços durante a noite toda pelo seu lado do campo. Em apenas 10 minutos, a equipe paulista, estreante na Série A e sem vencer suas últimas 10 partidas, vencia por 2 a 0.

Os problemas ficaram evidentes desde os primeiros momentos. Tanto que logo aos dois minutos o Mirassol abriu o placar. Em um mar de verde, sem ninguém de azul por perto, Daniel Borges recebeu nas proximidades da área. O lateral-direito driblou Lucas Esteves e acertou o ângulo de Volpi.

Em seu único momento de lucidez na metade inicial, o Grêmio ficou perto de marcar. Uma triangulação na entrada da área acabou em pênalti marcado em João Pedro, que invadiu a área após tabelar com Braithwaite. O lateral caiu, a infração foi assinalada e depois desmarcada após revisão no VAR.

Mas um pênalti foi marcado alguns minutos depois. Mas contra o Grêmio. Gabriel recebeu passe completamente livre na área e foi derrubado por Volpi. Reinaldo cobrou e converteu.

Restou ao Grêmio tentar em lances isolados, de tentativas individuais. Amuzu arriscou para descontar, mas Alex Muralha fez a defesa. Lucas Esteves também tentou após cobrança de falta. E não acertou o gol. Até mesmo Volpi, que vinha como destaque, cometeu erros bobos.

Primeiro, o goleiro demorou a agir após receber um péssimo recuo de Lucas Esteves. Gabriel pegou a bola na área, mas Camilo evitou o terceiro gol do Mirassol. E depois Volpi errou em bola ao tentar aparar um cruzamento.

Reinaldo chutou na sequência do lance e o goleiro evitou o terceiro gol paulista no primeiro tempo. Sob vaias e silêncio dos atletas, o Grêmio foi ao vestiário.

Goleada e vexame no segundo tempo

A tentativa de Quinteros para ajustar o time foi sacar Cristaldo e Camilo para as entradas de Edenilson e Dodi. As mudanças ajudaram o Grêmio a jogar mais próximo, com passes curtos e aproximação entre os setores. O Mirassol também se recuou e deu campo para o adversário jogar.

Sem criar chances de gol, o Grêmio teve outra mudança. Pavon, que recebeu vaias dos gremistas presentes em Mirassol, deu lugar a Alysson. O jovem conseguiu a primeira finalização perigosa da segunda etapa. O atacante chutou e a bola desviou em Reinaldo. Na cobrança do escanteio, Jemerson cabeceou e a bola parou no travessão.

Quinteros fez sua última mexida. Colocou Arezo na vaga de Villasanti. Mas no momento seguinte da mudança, o Mirassol ampliou. Reinaldo cobrou falta e acertou o canto de Volpi.

O Grêmio descontou com Braithwaite, após roubada de bola de Dodi. Mas a esperança de recuperação não resistiu ao tempo. Daniel Borges, mais uma vez completamente livre, fez o quarto gol dos paulistas na noite.

O Mirassol seguiu mais perto de fazer o quinto gol do que o Grêmio de descontar o placar novamente. Aos gritos de olé da torcida que acompanhou a partida no Maião, o Grêmio encerrou uma de suas noites mais embaraçosas no Brasileirão.

BRASILEIRÃO — 4ª RODADA — 16/4/2025

MIRASSOL (4)

Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni, 31'/2ºT), Danielzinho, Fabrício Daniel (Negueba, 11'/2ºT), Gabriel (Yago Felipe, 29'/1ºT) e Cristian (Edson Carioca, 11'/2ºT); Iury Castilho (Clayson, 31'/2ºT).

Técnico: Rafael Guanaes

GRÊMIO (1)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Dodi, INT), Villasanti (Arezo, 32'/2ºT), Pavon (Alysson, 19'/2ºT), Cristaldo (Edenilson, INT) e Amuzu (André Henrique, 39'/2ºT); Braithwaite.

Técnico: Gustavo Quinteros

GOLS: Daniel Borges (M), aos 2min, e Reinaldo (M) aos 20min do 1º tempo; Reinaldo (M), aos 32min, Braithwaite (G), aos 36min, e Daniel Borges (M) aos 39 min do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Negueba e Daniel Borges (M); Braithwaite, Volpi, Villasanti (G);

ARBITRAGEM: Lucas Paulo Torezin (PR) auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Daniella Coutinho Pinto (BA);

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ);

PÚBLICO: 4.147 pagantes;

RENDA: R$ 124.700,00;

LOCAL: Estádio Maião, em Mirassol.