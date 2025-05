Quem é Zortéa, jovem da base do Grêmio relacionado para o duelo contra o Atlético Grau

Zortéa foi titular do Grêmio na Copinha 2025. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Um nome surgiu como grande novidade entre os relacionados do Grêmio para o jogo contra o Atlético Grau, nesta quarta-feira (7), pela Sul-Americana, no Peru. Trata-se do volante Bernardo Zortéa, 18 anos, que tem passagens pela seleção brasileira de base e multa milionária para deixar o clube.

Contratado da Chapecoense, o jovem catarinense chegou ao Tricolor em 2022, para compor o sub-15. No ano seguinte, assumiu a titularidade da equipe sub-17 na disputa do Gauchão e foi um dos destaques gremistas no Brasileirão da categoria.

Pelo bom desempenho, o Grêmio optou por estender o vínculo com Zortéa até junho de 2026 e definir uma multa de 40 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões (pela cotação atual), para quem quiser contratar a jovem promessa. O Tricolor tem 60% dos direitos econômicos do atleta.

Seus números o levaram à seleção brasileira sub-17, a pedido do técnico Ramon Menezes. Com a Amarelinha, em 2024, Zortéa foi campeão do Cascais Luso Cup, disputado em Portugal.

Na Copinha deste ano, foi titular do Grêmio de Fabiano Daitx, que acabou eliminado apenas na semifinal, para o Corinthians. Dentre suas características, destacam-se seu posicionamento dentro de campo, bom passe e visão de jogo.

— É um menino que tem uma tem uma característica mais de primeiro volante, com um bom biotipo para posição, boa técnica e bom entendimento. Tem uma conduta extracampo muito boa — avaliou Francesco Barletta, coordenador geral das categorias de base do Grêmio, que ainda completou:

— O que vai ser mais proveitoso para ele vai é o fato de ser um menino que escuta muito, que quer aprender muito. Essas inserções no profissional são muito importantes para evoluir o jogo dele. Com certeza, ele vai aproveitar muito a oportunidade, isso vai fazer com que cresça muito e siga se desenvolvendo no processo de formação.

Relacionado pela segunda vez

É a primeira vez que o volante é relacionado entre os profissionais por Mano Menezes. No Gauchão, o então técnico gremista Gustavo Quinteros o levou para a partida contra o Ypiranga, em Erechim, na última rodada da primeira fase — no entanto, ele não entrou em campo.

— Estou muito feliz pela oportunidade de ser relacionado pelo professor Mano. É apenas mais um passo de onde quero chegar e vou trabalhar cada vez mais forte para poder conquistar meu espaço — disse Zortéa por meio de sua assessoria.

Com as lesões de Edenilson e Villasanti, o jovem ganha espaço na equipe. Ainda assim, não está cotado para começar o jogo diante do Atlético Grau, já que Cuéllar e Camilo devem formar a dupla de volantes.

Ficha técnica

Nome Completo : Bernardo Schons Zortéa

: Bernardo Schons Zortéa Nascimento : 21/03/2007 (18 anos)

: 21/03/2007 (18 anos) Naturalidade: Pinhalzinho/SC