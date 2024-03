O Grêmio largou em vantagem na disputa das semifinais do Gauchão. Debaixo de muita chuva na tarde deste sábado (16) em Caxias do Sul, o Tricolor venceu o Caxias por 2 a 1 no estádio Centenário. Cristaldo e Diego Costa, de pênalti, fizeram os gols gremistas. Du Queiroz, contra, marcou para os donos da casa. A vitória na Serra garante que o time de Renato Portaluppi possa até empatar o jogo de volta, marcado para o dia 26 deste mês, para chegar à final.